Не отвести глаз: украинская теннисистка меняет купальники на отдыхе

Марта Костюк в разных купальниках / Фото: Instagram
На днях Марта запостила фото, затмившие даже поединок Босния – Украина в отборе на ЧМ-2022.
Сегодня девушка выложила новую порцию аппетитных снимков. Теннисистка позировала на фоне океана в разных купальниках – крохотном черном и красном с глубоким декольте.
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Подписчики Марты в восторге. А российская теннисистка Елена Веснина заявила, что Victoria Secret не ту теннисистку подписали.
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