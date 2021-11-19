Не відвести очей: українська тенісистка міняє купальники на відпочинку

Марта Костюк в різних купальниках / Фото: Instagram
Днями Марта запостила фото, що затьмарили навіть поєдинок Боснія – Україна у відборі на ЧС-2022.
Сьогодні дівчина виклала нову порцію апетитних знімків. Тенісистка позувала на тлі океану в різних купальниках – крихітному чорному та червоному з глибоким декольте.
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Підписники Марти у захваті. А російська тенісистка Олена Весніна заявила, що Victoria Secret не ту тенісистку підписали.
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