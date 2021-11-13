Я грешила: признание жены динамовца после родов

Супруга защитника киевлян Артема Шабанова Юлианна посетовала, что не может вернуть дородовые формы – но при этом выглядит она сногсшибательно

Артем Шабанов с женой и дочкой / Фото: Instagram

Жена динамовца Артема Шабанова Юлианна показала, как выглядит спустя два месяца после того, как родила девочку. Напомним, о ее появлении на свет футболист узнал в раздевалке.

"Вот, прошло два месяца после родов, мой вес сейчас 53 кг. До родов был 48", – написала в Instagram Юлианна.

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"Я соблюдаю диету только ту, что подходит для малышки, не вызывает вздутие или аллергию (не ем цитрус, шоколад, газировки, соусы, капусту, мой любимый виноград)".

"Хотя пару раз я грешила… Много ем печенья, особенно ночью. При грудном вскармливании нужно где-то брать энергию".

"Живот почти не уходит, моя талия 72 см… Не влезаю пока в свои штаны, в свои кожаные шортики", – посетовала Юлианна.

Напомним, Юлианна вышла замуж за Артема Шабанова в июле.

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