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Защитник Динамо женился на красавице: фото избранницы Шабанова

Александр Трикиша Александр Трикиша
10 июля, 13:21
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Украинский защитник Артем Шабанов покончил с холостяцкой жизнью. Накануне нового сезона динамовец обязал себя узами брака с красавицей Юлией
Супруга Артема Шабанова Юлия
Супруга Артема Шабанова Юлия / Фото: Instagram

Защитник киевского Динамо Артем Шабанов женился. Избранницей футболиста сала красавица Юлия. "Теперь я официально Шабанова", – подписала свои свадебные фото девушка в Instagram.

Впрочем, медового месяца паре сейчас ждать не стоит, ведь уже сегодня Шабанов вместе с Динамо улетел на второй тренировочный сбор в Швейцарию. Вероятно, отдых возле моря придется перенести на зимнее межсезонье.

Яркие фото супруги Артема Шабанова Юлии:

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