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28 сентября 22:00
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28 сентября 22:00
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Узнал в раздевалке. Защитник Динамо перед матчем с Бенфикой стал отцом

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
15 сентября, 20:05
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Когда динамовцы уже готовились выйти на матч Лиги чемпионов защитник клуба Артем Шабанов узнал, что его супруга родила девочку
Имя девочке Артем и Юлианна еще не придумали
Имя девочке Артем и Юлианна еще не придумали

Радостное событие произошло в семье защитника киевского Динамо Артема Шабанова перед матчем Лиги чемпионов с Бенфикой.

Жена Юлианна подарила ему дочь. Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 58 см.

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"Я уже был с командой на НСК "Олимпийский", когда мне сообщили, что я стал отцом, – цитирует Артема пресс-служба Динамо. – Я был в раздевалке и готовился к игре, а уже после матча узнал, что все прошло хорошо, и сегодня утром поехал знакомиться с дочерью. Жена с малышкой чувствуют себя хорошо. Что касается имени, изначально, до родов, остановились на Ариане, а теперь думаем назвать по-другому, поэтому окончательной версии пока нет".

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По поводу имени Юлианна писала в соцсетях:

Мне нравится:

  • Юлианна, Ульяна, Юлия
  • Адриана, Ариана, Арина, Ариша
  • Карина
  • Ева
  • Мия
  • Есения

Мужу еще нравится:

  • Алина
  • Анастасия
  • Лера

Ранее Юлианна рассказала, почему они так долго тянули со свадьбой и все-таки решили ее сыграть.

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