Узнал в раздевалке. Защитник Динамо перед матчем с Бенфикой стал отцом

Радостное событие произошло в семье защитника киевского Динамо Артема Шабанова перед матчем Лиги чемпионов с Бенфикой.
Жена Юлианна подарила ему дочь. Малышка родилась с весом 3700 граммов и ростом 58 см.
"Я уже был с командой на НСК "Олимпийский", когда мне сообщили, что я стал отцом, – цитирует Артема пресс-служба Динамо. – Я был в раздевалке и готовился к игре, а уже после матча узнал, что все прошло хорошо, и сегодня утром поехал знакомиться с дочерью. Жена с малышкой чувствуют себя хорошо. Что касается имени, изначально, до родов, остановились на Ариане, а теперь думаем назвать по-другому, поэтому окончательной версии пока нет".
По поводу имени Юлианна писала в соцсетях:
Мне нравится:
- Юлианна, Ульяна, Юлия
- Адриана, Ариана, Арина, Ариша
- Карина
- Ева
- Мия
- Есения
Мужу еще нравится:
- Алина
- Анастасия
- Лера
Ранее Юлианна рассказала, почему они так долго тянули со свадьбой и все-таки решили ее сыграть.