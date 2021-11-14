Жена тренера сборной Украины открыла свой бизнес в Днепре (видео)

Кристина Ротань, жена тренера молодежной сборной Украины и бывшего игрока Динамо и ФК Днепр Руслана Ротаня, открыла свою фотостудию.
Местом для бизнеса красотка избрала Днепр.
"Ремонт закончен. Мы уже работаем полным ходом. Здесь у нас вот такой бассейн для нереальных фотосессий – добро пожаловать к нам!" – зазывает к себе клиентов посредством соцсетей Кристина Ротань.
Судя по данным сайта компании, один час съемок стартует тут с 500 грн.
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