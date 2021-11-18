Украинка из UFC забыла о спорте: красотка зажигает в вульгарном наряде возле бассейна

За полтора года Марина Мороз отменила четыре своих боя. Зато где ее можно точно встретить – так это в соцсетях.
Читайте также: Украинскую спортсменку в эротическом белье обозвали продажной – она ответила
Девушка сделала ставку на раскрутку своей страницы и регулярно публикует пикантные фото и видео, из-за чего у нее даже случаются конфликты с фанатами.
Далее по теме
На новом видео девушка предстала в немного вульгарном образе – в купальнике в цветах американского флага, а также высоких красных сапожках.
В комментариях поклонники спортсменки предполагают, что с MMA она уже завязала. Марина же ответила смайликом в виде доллара.
Смотрите, какими фото делится спортсменка в соцсетях
Читайте также:
- Разделась до белья и ударилась в философию: украинская саблистка любит жизнь
- Это очень сексуально. Глядя на эти фото, вы забудете о матче Босния – Украина
- Жена тренера сборной Украины открыла свой бизнес в Днепре (видео)
- Я грешила: признание жены динамовца после родов
- Как живет бывшая подружка Кличко: любовь крутили еще до Хейден