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Это очень сексуально: Марина Бех подчеркнула свое тату крохотным бикини

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 ноября, 12:58
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Спортсменка задалась вопросом, как лучше провести выходной – пойти в бассейн или поваляться в кровати
Марина долго скрывала свое новое тату
Марина долго скрывала свое новое тату / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезда украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук недавно сделала татуировку на пикантном месте. Теперь же спортсменка продемонстрировала рисунок на своем теле. Она запостила в соцсети фото в ярком бикини.

"Долгожданный выходной. Как его лучше провести: в купальнике возле бассейна или лениво в кровати?" – поинтересовалась Марина в Instagram.

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Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Зацените чемпионку Европы в новой роли:

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Марине Бех – 26 лет. Она чемпионка и бронзовая призерка Европейских игр-2019 в прыжках в длину. Серебряная призерка чемпионата мира-2019, чемпионка Европы-2021.

На Олимпиаде в Токио Марина сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

В 2018 году вышла замуж за пловца Михаила Романчука.

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Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше
Марина Бех и Михаил Романчук устроили свидание на крыше / Фото: Instagram


Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук
Влюбленные Марина Бех и Михаил Романчук / Фото: Instagram

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