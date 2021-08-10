С таким бы прыжком точно выиграла Олимпиаду! Марина Бех – на тарзанке

Марина Бех-Романчук - вот это прыжок! / Фото: Instagram
На Олимпиаде в Токио у секс-символа украинского спорта Марины Бех-Романчук не сложилось – сделала пять заступов в шести попытках и заняла пятое место с результатом 6,88 м.
Зато по возвращении из Японии Марина совершила такой полет на тарзанке, с которым бы в Токио выиграла даже соревнования в тройном прыжке!
Напомним, куда успешнее на Олимпиаде выступил муж Марины – пловец Михаил Романчук, добывший бронзу на дистанции 800 метров и серебро на 1500 метров.
В Токио Михаил и Марина выступили по-разному
А после возвращения в Украину Михаилу Романчуку подарили еще две медали – сладкие.
Михаил Романчук с женой и новыми медалями / Фото: Instagram
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