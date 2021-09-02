Фото – вау! Секс-символ украинского спорта отметила кожаную свадьбу

Марина Бех-Романчук не лучшим образом выступила на Олимпиаде в Токио, зато в личной жизни у красотки-легкоатлетки все шикарно

Марина Бех-Романчук и ее муж Михаил / Фото: Instagram

Прыгунья Марина Бех-Романчук и ее супруг-пловец Михаил Романчук отметили три года с того дня, как стали супругами.

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"Счастливые три года с тобой, Миша Романчук. Наша кожаная свадьба. Спасибо за то, что рядом. Просто спасибо за все", – написала у себя в Instagram Марина Бех-Романчук, опубликовав свое фото трехлетней давности в шикарном белоснежном платье в объятиях супруга

Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала 5 заступов в 6 попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

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Тогда как ее муж Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании – на дистанциях 1500 и 800 метров.

Романчук с серебром Олимпиады / Фото: Reuters

Добавим, что на днях в семье Михаила и Марины произошло пополнение – супруги обзавелись домашним питомцем.

Смотрите яркие фото Марины Бех-Романчук

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