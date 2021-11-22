Це дуже сексуально: Марина Бех підкреслила своє тату крихітним бікіні

Зірка української легкої атлетики Марина Бех-Романчук нещодавно зробила татуювання на пікантному місці. Тепер спортсменка продемонструвала малюнок на своєму тілі. Вона запостила у соцмережі фото у яскравому бікіні.
"Довгоочікуваний вихідний. Як його краще провести: у купальнику біля басейну чи ліниво у ліжку?" – поцікавилася Марина в Instagram.
Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибка в довжину перекваліфікувалася в спринтерку.
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Зацініть чемпіонку Європи у новій ролі:
Марині Бех – 26 років. Вона чемпіонка та бронзова призерка Європейських ігор-2019 у стрибках у довжину. Срібна призерка чемпіонату світу-2019, чемпіонка Європи-2021.
На Олімпіаді Токіо Марина зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.
2018 року вийшла заміж за плавця Михайла Романчука.
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