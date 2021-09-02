Фото – вау! Секс-символ українського спорту відзначила шкіряне весілля

Марина Бех-Романчук не найкращим чином виступила на Олімпіаді в Токіо, зате в особистому житті у красуні-легкоатлетки все шикарно

Марина Бех-Романчук і її чоловік Михайло / Фото: Instagram

Стрибунка Марина Бех-Романчук та її чоловік-плавець Михайло Романчук відзначили три роки з того дня, як стали подружжям.

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"Щасливі три роки з тобою, Мішо Романчук. Наше шкіряне весілля. Спасибі за те, що поруч. Просто спасибі за все", – написала у себе в Instagram Марина Бех-Романчук, опублікувавши своє фото трирічної давнини в шикарній білосніжній сукні в обіймах чоловіка

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо Марина Бех-Романчук зробила 5 заступів у 6 спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося недостатньо – українка посіла п'яту сходинку.

Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

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Позаяк її чоловік Михайло Романчук виборов "срібло" і "бронзу" в плаванні – на дистанціях 1500 і 800 метрів.

Романчук із сріблом Олімпіади / Фото: Reuters

Додамо, що днями в родині Михайла і Марини відбулося поповнення – подружжя обзавелося домашнім улубленцем.

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