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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українці в ТОП-10 рейтингів з легкої атлетики

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
13 серпня, 23:48
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Вісім українських спортсменів потрапили до світових рейтингів з легкої атлетики
Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Після Олімпійських Ігор в Токіо, Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій оновила рейтинги дисциплін.

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З українських легкоатлетів на Олімпіаді-2020 нагороду вдалося отримати лише одній спортсменці – 19-річна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою Ігор у Токіо. Однак місця в світових рейтингах з легкої атлетики поліпшили ще кілька спортсменів.

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

У топ-10 з легкої атлетики потрапили вісім українських спортсменів: Ярослава Магучіх, Анна Рижикова, Марина Бех-Романчук, Михайло Кохан, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, Вікторія Ткачук та Андрій Проценко.

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Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі
Марина Бех-Романчук в Токіо без медалі / Фото: Reuters

Найкраща серед них – українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх. Незважаючи на "бронзу" на Олімпіаді-2020, вона очолила рейтинг атлетів зі стрибків у висоту, випередивши атлетку ОКР Марію Ласіцкене. У цій дисципліні, крім Магучіх, в ТОП-10 потрапили Ірина Геращенко (4 – місце) і Юлія Левченко (7- місце).

У бігу на 400 метрів з бар'єрами серед кращих дві українські спортсменки: Анна Рижикова (3 – місце) і Вікторія Ткачук (7 – місце).

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У трійку кращих потрапили також стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук (3 – місце) і метальник молота Михайло Кохан (3 – місце).

Наш стрибун у висоту Андрій Проценко на 8-му місці в своїй легкоатлетичній дисципліні.

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Нагадаємо, що збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз".

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#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
3
8:3
7
5
Дніпро-1
3
7:3
7
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Металіст 1925
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6
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Колос
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Зоря
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3
10
Минай
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1:2
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11
Рух
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Маріуполь
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14
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Чорноморець
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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