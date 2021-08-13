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Украинцы в ТОП-10 рейтингов по легкой атлетике

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
13 августа, 23:48
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Восемь украинских спортсменов попали в мировые рейтинги по легкой атлетике
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

После Олимпийских Игр в Токио, Международная ассоциация легкоатлетических федераций обновила рейтинги дисциплин.

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Из украинских легкоатлетов на Олимпиаде-2020 награду удалось получить лишь одной спортсменке – 19-летняя прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала бронзовым призером Игр в Токио. Однако места в мировых рейтингах по легкой атлетике улучшили еще несколько спортсменов.

Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020
Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

В топ-10 по легкой атлетике попали восемь украинских спортсменов: Ярослава Магучих, Анна Рыжикова, Марина Бех-Романчук, Михаил Кохан, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Виктория Ткачук и Андрей Проценко.

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Марина Бех-Романчук в Токио без медали
Марина Бех-Романчук в Токио без медали / Фото: Reuters

Лучшая среди них – украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Несмотря на "бронзу" на Олимпиаде-2020 она возглавила рейтинг атлетов по прыжкам в высоту, опередив атлетку ОКР Марию Ласицкене. В этой дисциплине, кроме Магучих, в ТОП-10 попали Ирина Геращенко (4-я) и Юлия Левченко (7-я).

В беге на 400 метров с барьерами среди лучших две украинские спортсменки: Анна Рыжикова (3-я) и Виктория Ткачук (7-я).

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В тройку лучших попали также прыгунья в длину Марина Бех-Романчук (3-я) и метатель молота Михаил Кохан (3-й).

Наш прыгун в высоту Андрей Проценко на 8-м месте в своей легкоатлетической дисциплине.

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Напомним, что сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".

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Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Шахтер
4
8:3
9
4
Ворскла
3
8:3
7
5
Днепр-1
3
7:3
7
6
Александрия
3
3:2
6
7
Металлист 1925
4
5:6
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Пятница, 13 августа
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Пятница, 27 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
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1
Бельгия Бельгия
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2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
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4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
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6
Аргентина Аргентина
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