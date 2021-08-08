Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Від Білодід до Хижняка: всі медалісти України на Олімпіаді-2020

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 11:14
Копіювати лінк
На літніх Олімпійських іграх в Токіо-2020 у України чотири мультимедалісти – в плаванні, синхронному плаванні та веслуванні. І один чемпіон, хоча нагород більше, ніж п'ять років тому в Ріо
Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк
Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України

В останній день Олімпіади-2020 в Токіо велогонщиця Олена Старикова принесла Україні "срібло" на велотреку. Це була остання медаль для "синьо-жовтих". Збірна України завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла, 12 "бронз".

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

За кількістю медалей в Токіо українці хоч і не добрали в "золоті", але перевершили результат Ріо-2016, де було 11 нагород – 2 "золота", 5 "срібла" і 4 "бронзи".

А ми зібрали для вас всіх українських медалістів Олімпіади-2020.

"ЗОЛОТО" ТОКІО

ЖАН БЕЛЕНЮК
(греко-римська боротьба, 30 років)

Жан Беленюк на Олімпіаді-2020
Жан Беленюк на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"СРІБЛО" ТОКІО

МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 1500 м, 25 років)

Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters


ПАРВІЗ НАСІБОВ
(греко-римська боротьба, 22 роки)

Парвіз Паша огли Насібов завоював для Україні друге срібло Олімпіади-2020! Український борець греко-римського стилю у фіналі поступився найсильнішому спортсмену Азії – іранцю Мохаммаду Реза Гераї
Парвіз Паша огли Насібов завоював для Україні друге срібло Олімпіади-2020! Український борець греко-римського стилю у фіналі поступився найсильнішому спортсмену Азії – іранцю Мохаммаду Реза Гераї / Фото: REUTERS

АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
(карате, куміте, 29 років)

Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю
Срібний призер Анжеліка Терлюга позує зі своєю медаллю / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН І АНАСТАСІЯ ЧЕТВЕРИКОВА
(каное-двійка 500 м, 24 та 23 роки)

Людмила Лузан і Анастасія Четверикова
Людмила Лузан і Анастасія Четверикова / Фото: Reuters

ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
(бокс, 26 років)

Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020
Український боксер Хижняк зі сріблом Ігор-2020 / Фото: Reuters

ОЛЕНА СТАРІКОВА
(велотрек, спринт, 25 років)

"БРОНЗА" ТОКІО

ДАР'Я БІЛОДІД
(дзюдо, 20 років)

Білодід – бронзова медалістка Ігор
Білодід – бронзова медалістка Ігор / Фото: Reuters

ІГОР РЕЙЗЛІН
(фехтування на шпагах, 37 років)

Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо
Ігор Рейзлін із "бронзою" Олімпіади в Токіо / Фото: Reuters

ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК І ОЛЕНА КОСТЕВИЧ
(кульова стрільба з пневматичного пістолета, 38 і 36 років)

В тренді

Олена Костевич і Олег Омельчук
Олена Костевич і Олег Омельчук / Фото: Reuters

МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 800 м, 25 років)

Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор
Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор / Фото: Reuters

ЕЛІНА СВІТОЛІНА
(теніс, 26 років)

Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо
Світоліна з "бронзою" Ігор у Токіо / Фото: Reuters

АЛЛА ЧЕРКАСОВА
(жіноча боротьба, 32 роки)

Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади
Алла Черкасова з "бронзою" Олімпіади / Фото: Reuters

ІРИНА КОЛЯДЕНКО
(жіноча боротьба, 22 роки)

Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі
Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі / Фото: Reuters

МАРТА ФЕДІНА ТА АНАСТАСІЯ САВЧУК
(синхронне плавання, 19 і 25 років)

Марта Федіна і Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі
Марта Федіна і Анастасія Савчук завоювали бронзові медалі / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
(каное спринт, 24 роки)

Людмила Лузан нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020
Людмила Лузан нестиме прапор України на церемонії закриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

СТАНІСЛАВ ГОРУНА
(карате, куміте, 32 роки)

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо
Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
(легка атлетика, стрибки у висоту, 19 років)

ЗБІРНА УКРАЇНИ: Влада і Марина Алексеєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно
(синхронне плавання, команда)

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти