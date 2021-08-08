Від Білодід до Хижняка: всі медалісти України на Олімпіаді-2020

В останній день Олімпіади-2020 в Токіо велогонщиця Олена Старикова принесла Україні "срібло" на велотреку. Це була остання медаль для "синьо-жовтих". Збірна України завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла, 12 "бронз".
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За кількістю медалей в Токіо українці хоч і не добрали в "золоті", але перевершили результат Ріо-2016, де було 11 нагород – 2 "золота", 5 "срібла" і 4 "бронзи".
А ми зібрали для вас всіх українських медалістів Олімпіади-2020.
"ЗОЛОТО" ТОКІО
ЖАН БЕЛЕНЮК
(греко-римська боротьба, 30 років)
"СРІБЛО" ТОКІО
МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 1500 м, 25 років)
ПАРВІЗ НАСІБОВ
(греко-римська боротьба, 22 роки)
АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
(карате, куміте, 29 років)
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН І АНАСТАСІЯ ЧЕТВЕРИКОВА
(каное-двійка 500 м, 24 та 23 роки)
ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
(бокс, 26 років)
ОЛЕНА СТАРІКОВА
(велотрек, спринт, 25 років)
"БРОНЗА" ТОКІО
ДАР'Я БІЛОДІД
(дзюдо, 20 років)
ІГОР РЕЙЗЛІН
(фехтування на шпагах, 37 років)
ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК І ОЛЕНА КОСТЕВИЧ
(кульова стрільба з пневматичного пістолета, 38 і 36 років)
МИХАЙЛО РОМАНЧУК
(плавання 800 м, 25 років)
ЕЛІНА СВІТОЛІНА
(теніс, 26 років)
АЛЛА ЧЕРКАСОВА
(жіноча боротьба, 32 роки)
ІРИНА КОЛЯДЕНКО
(жіноча боротьба, 22 роки)
МАРТА ФЕДІНА ТА АНАСТАСІЯ САВЧУК
(синхронне плавання, 19 і 25 років)
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
(каное спринт, 24 роки)
СТАНІСЛАВ ГОРУНА
(карате, куміте, 32 роки)
ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
(легка атлетика, стрибки у висоту, 19 років)
ЗБІРНА УКРАЇНИ: Влада і Марина Алексеєви, Марта Федіна, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко та Єлизавета Яхно
(синхронне плавання, команда)
Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.
Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.