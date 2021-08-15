Такі груди під шнурівкою не сховаєш! Сексуальний реванш Марини Бех

П'ята сходинка на Олімпіаді в Токіо засмутила стрибунку, яка розраховувала на медаль, але вона вирішила довго не сумувати – дивіться, як красуня розслабляється на батьківщині

Марина Бех-Романчук відпочиває після Токіо / Фото: Instagram

Після повернення з Олімпіади в Токіо на батьківщину Марина Бех-Романчук почала активно підтверджувати реноме одного з найяскравіших секс-символів українського спорту.

Ніби й не було тієї невдачі на Іграх-2020 – легкоатлетка випромінює усмішку і вихваляється шикарною фігурою в купальнику з еротичною шнурівкою.

Від спортсменки очей не відірвати!

Відзначимо, що разом з чоловіком, плавцем Михайлом Романчуком, який здобув у Токіо срібло і бронзу, Марина відпочиває нині в селі Бакота. Це Кам'янець-Подільський район Хмельницької області.

Додамо, що напередодні Марина Бех-Романчук розважилася на тарзанці. З таким стрибком вона б точно виграла Олімпіаду!