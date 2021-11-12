11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Мігранти Лукашенка 🇪🇺 Червона зона ЄС ⚠ Кат Палич 📲 Операція Цифровізація
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Це було божевільно! Прем'єра кліпу із зіркою українського спорту

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 11:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Чемпіонка Європейських ігор Марина Бех-Романчук стала головною героїнею кліпу гурту Антитіла, прем'єра якого відбулася сьогодні
Марина Бех-Романчук під час зйомок кліпу
Марина Бех-Романчук під час зйомок кліпу

Одна з найкрасивіших спортсменок України взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка у довжину перекваліфікувалася у спринтерку.

Сьогодні відбулася прем'єра кліпу на пісню "Стань". Там у головній ролі чемпіона Європи та переможниця Європейських ігор у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук.

Реклама

"Божевільний досвід, море емоцій і фантастичний результат", – прокоментувала свою участь у зйомках Марина.

А нещодавно ми розповідали, як Марина Бех-Романчук зробила собі татуювання, але поки що вирішила не показувати його підписникам у соцмережах.

Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла
Марина Бех-Романчук знялася у кліпі гурту Антитіла / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Марина Бех-Романчук зробила п'ять заступів у шести спробах, а в єдиній успішній стрибнула на 6,88 м. Для медалі цього виявилося замало – українка зайняла п'яте місце.

Марина стрибнула на 6.88
Марина стрибнула на 6.88 / Фото: REUTERS

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Італія

Сьогодні

19:45

Швейцарія

1.62

4.08

6.50
Дівчата покеру
PokerMatch

Кейт
Ліндсі

США
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2016К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1607К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1465К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
827К
6
Іван Редкач Іван Редкач
719К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
644К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
517К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
496К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Зоря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Дніпро-1
14
21:14
28
6
Олександрія
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металіст 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Чорноморець
14
16:29
11
13
Львів
14
9:22
10
14
Інгулець
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Маріуполь
14
17:32
7
Показати бiльше
Пʼятниця, 19 листопада
19:30
Субота, 20 листопада
14:00
17:00
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти