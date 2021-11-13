Нарешті показала! Секс-символ українського спорту розкрила секрет

Знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася своїм новим татуюванням, яке спортсменка зробила на стегні

Тату для Марини має глибокий зміст

Понад тиждень Марина Бех-Романчук тримала інтригу. На початку місяця легкоатлетка написала в Instagram, що зробила собі тату. Однак, не показувала його.

І ось, нарешті, таємниця розкрита. Марина набила собі на правому стегні квіти, переплетені з олімпійськими кільцями.

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"Тату для мене особливе і має глибокий сенс. Я давно мала в голові цю ідею, але ніяк не могла зважитися і знайти потрібний час. І ось зараз настав цей час. Тоді, коли я мотивована і натхненна, як ніколи. І ця маленька краса крокуватиме зі мною тільки вперед", – пише спортсменка соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка у довжину перекваліфікувалася в спринтерку.

Зацініть чемпіонку Європи у новій ролі: