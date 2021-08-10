З таким би стрибком точно виграла Олімпіаду! Марина Бех – на тарзанці

Знаменита легкоатлетка розслабляється після Олімпійських ігор у Токіо, де посіла п'яту сходинку в стрибках у довжину. Тільки подивіться, як вона літає на батьківщині

Марина Бех-Романчук - оце так стрибок! / Фото: Instagram

На Олімпіаді в Токіо у секс-символа українського спорту Марини Бех-Романчук не склалося – зробила п'ять заступів в шести спробах і посіла п'ятий рядок із результатом 6,88 м.

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Зате після повернення з Японії Марина здійснила такий політ на тарзанці, з яким би в Токіо виграла навіть змагання в потрійному стрибку!

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Нагадаємо, значно успішніше на Олімпіаді виступив чоловік Марини – плавець Михайло Романчук, який виборов бронзу на дистанції 800 метрів і срібло на 1500 метрів.

В Токіо Михайло і Марина виступили по-різному

А після повернення до України Михайлу Романчуку подарували ще дві медалі – солодкі.