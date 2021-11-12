11 ноября 19:30
Украина 1
Болгария 1
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Мигранты Лукашенко 🇪🇺 Красная зона ЕС ⚠ Палач Палыч 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Это было безумно! Премьера клипа со звездой украинского спорта

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 ноября, 11:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Чемпионка Европейских игр Марина Бех-Романчук стала главной героиней клипа группы Антитела, премьера которого состоялась сегодня
Марина Бех-Романчук во время съемок клипа
Марина Бех-Романчук во время съемок клипа

Одна из самых красивых спортсменок Украины приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Сегодня состоялась премьера клипа на песню "Стань". Там в главной роли чемпиона Европы и победительница Европейских игр в прыжках в длину Марина Бех-Романчук.

Реклама

"Безумный опыт, море эмоций и фантастический результат", – прокомментировала свое участие в съемках Марина.

А недавно мы рассказывали, как Марина Бех-Романчук сделала себе татуировку, но пока решила не показывать ее подписчикам в соцсетях.

Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы Антитела
Марина Бех-Романчук снялась в клипе группы Антитела / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

Марина прыгнула на 6.88
Марина прыгнула на 6.88 / Фото: REUTERS

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

Сегодня

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять