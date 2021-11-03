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СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Покажу вам красоту на бедре. Секс-символ украинского спорта заинтриговала фанов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
3 ноября, 18:29
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Марина Бех-Романчук сделала себе татуировку, но пока решила не показывает ее подписчикам в соцсетях
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук / Фото: Instagram

Главная красотка украинской легкой атлетики Марина Бех-Романчук заставила своих фанатов в соцсетях постоянно мониторить ее страницу в Instagram.

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Легкоатлетка сделала татуировку, но пока не показала ее.

"Новое тату на моем теле. Давно решалась и теперь это воплощено в жизнь. Моих эмоций не описать словами, поэтому сразу как заживет поделюсь с вами новенькой красотой на моем бедре", – написала Марина в Instagram.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Марина Бех-Романчук сделала пять заступов в шести попытках, а в единственной успешной прыгнула на 6,88 м. Для медали этого оказалось недостаточно – украинка заняла пятое место.

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