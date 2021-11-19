Для боя Усик – Фьюри подобрали стадион! Это будет "Миллениум"

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже определился с местом своего следующего боя.
Это будет Великобритания. Кардифф. И 75-тысячный "Миллениум".
Кто соперник? Александр Усик, Диллиан Уайт или Джо Джойс. Усик хочет драться с Фьюри: промоутер сказал, когда будет бой.
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"Мы ищем Тайсону лучшего соперника, – говорит промоутер Боб Арум. – Очевидно, лучшим был бы Усик, если Джошуа откажется от реванша. Если это невозможно, тогда Уайт – это тоже привлекательный вариант для нас. Но если и с ним не получится, что попробуем договориться с Джойсом".
Напомним, что WBC не назначил Уайта обязательным претендентом. И разрешил Тайсону Фьюри проводить свободную защиту своего пояса.
Арена "Миллениум" уже принимала крутые боксерские поединки.
После победы над Владимиром Кличко тут два свои следующие боя провел Энтони Джошуа – против Карлоса Такама и Джозефа Паркера.
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