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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Для боя Усик – Фьюри подобрали стадион! Это будет "Миллениум"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
19 ноября, 15:01
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Защиту чемпионского пояса Тайсон Фьюри хочет провести в Кардиффе. Три самых вероятных соперника Цыганского барона
Усик vs Фьюри
Усик vs Фьюри / Фото: Instagram

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уже определился с местом своего следующего боя.

Это будет Великобритания. Кардифф. И 75-тысячный "Миллениум".

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Кто соперник? Александр Усик, Диллиан Уайт или Джо Джойс. Усик хочет драться с Фьюри: промоутер сказал, когда будет бой.

"Мы ищем Тайсону лучшего соперника, – говорит промоутер Боб Арум. – Очевидно, лучшим был бы Усик, если Джошуа откажется от реванша. Если это невозможно, тогда Уайт – это тоже привлекательный вариант для нас. Но если и с ним не получится, что попробуем договориться с Джойсом".

Александр Усик и Тайсон Фьюри
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Фото: REUTERS

Напомним, что WBC не назначил Уайта обязательным претендентом. И разрешил Тайсону Фьюри проводить свободную защиту своего пояса.

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Арена "Миллениум" уже принимала крутые боксерские поединки.

После победы над Владимиром Кличко тут два свои следующие боя провел Энтони Джошуа – против Карлоса Такама и Джозефа Паркера.

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