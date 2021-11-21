Устрою мелкому порку: Фьюри пригрозил переехать Усика на фуре

Несмотря на то, что Усику еще нужно провести реванш с Энтони Джошуа, для его потенциального боя против Фьюри уже нашли стадион.
Фьюри уверен, что превосходит украинца за счет своих габаритов и сделает с ним то же самое, что он проделал с Дэонтеем Уайлдером.
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"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку.
Я его перееду, словно фура, как это было с Деонтеем Уайлдером.
Но затем я сдам назад и перееду его еще раз. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький", – сказал Тайсон Фьюри в интервью Youtube-каналу iFL TV.
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