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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Устрою мелкому порку: Фьюри пригрозил переехать Усика на фуре

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
21 ноября, 15:53
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри готов встретиться с обладателем титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александром Усиком и грозится его нокаутировать
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе
Фьюри и Усик доминируют в супертяжелом весе / Фото: REUTERS

Несмотря на то, что Усику еще нужно провести реванш с Энтони Джошуа, для его потенциального боя против Фьюри уже нашли стадион.

Фьюри уверен, что превосходит украинца за счет своих габаритов и сделает с ним то же самое, что он проделал с Дэонтеем Уайлдером.

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Тайсон Фьюри vs Александр Усик
Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

"Мне без разницы, с кем драться. Я соглашусь на бой с маленьким крузером и покажу, как устроить мелкому парню хорошую порку.

Я его перееду, словно фура, как это было с Деонтеем Уайлдером.

Но затем я сдам назад и перееду его еще раз. Вот что я с ним сделаю. Он слишком маленький", – сказал Тайсон Фьюри в интервью Youtube-каналу iFL TV.

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