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Ф'юрі – готуйся! Усик зробив гучну заяву

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 листопада, 22:31
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Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO сподівається завоювати ще один пояс, який йому бракує
Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку
Олександр Усик вдячний своїм уболівальникам за підтримку / Фото: Reuters

Але щоб досягти такого успіху необхідно наполегливо працювати і не зупинятися перед труднощами.

Читайте також: Якщо вдруге програє Усику – має завершити кар'єру: над Джошуа нависла загроза

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"Я це зроблю, бо я до цього йду. Але потім вважати себе великим – це, на мою думку, не моє. Працюватимемо, добиватимемося результатів.

Насправді все, що відбувається з людьми, яких пам'ятають навіть після їхнього відходу... Зрозуміло, що це їхня робота, але їх люди пам'ятають не з якихось причин, не тому, що він лише виграв.

Усик проти Джошуа
Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Багато є факторів, які змушують людей пам'ятати про спортсменів, про якихось видатних людей у сфері літератури чи ще десь. Звичайно, цього хочеться, ти робиш це, працюєш. Колись не виходить, ти не повинен у жодному разі здаватися, ти маєш знову йти.

Нам іноді залишаєтьсмя крок до того, щоб усе вийшло, а ми розвертаємось і тікаємо", – наводить слова Усика Luckypunchnet.

Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві
Усик заявив, що хоче провести реванш на НСК "Олімпійський" в Києві / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

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Для того, щоб стати абсолютним чемпіоном Усику, у разі перемоги в реванші над Ей-Джеєм, доведеться зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Ми вже повідомляли, що тепер Циганському королеві нічого не заважає зустрітися з українським боксером.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram

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