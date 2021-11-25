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Поразка Джошуа – непорозуміння! Жертва Усика наполягає на реванші

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
25 листопада, 19:12
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Британський суперваговик Дерек Чісора переконаний, що Ентоні Джошуа зобов'язаний провести реванш за чемпіонські пояси з українцем Олександром Усиком
Чісора наполягає на бою-реванші Усик vs Джошуа
Чісора наполягає на бою-реванші Усик vs Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

При цьому 37-річний боксер заявив, що лише завдяки Ей-Джею фінансово процвітає професійний бокс. І навіть задля цього Джошуа зобов'язаний провести реванш з Усиком. А поразка Ентоні у першому бою була невеликим непорозумінням.

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"Те, про що ви мене питаєте – нісенітниця. Він повинен відхилити бій? Нісенітниця. Якщо ви торгуєте на фондовому ринку і втрачаєте великі гроші, що ви робите?

Ідіть додому, плачете, але повертаєтеся і намагаєтесь повернути їх. Так що так, моя відповідь – він має взяти участь у матчі-реванші.

Нічого страшного не сталося. Ви програєте бій і рухаєтеся далі. Що він робитиме, якщо відмовиться від цього поєдинку? З ким він битиметься? Із Деонтеєм Вайлдером?

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Послухайте, у суперважкій вазі зараз крутяться великі гроші тільки тому, що тут є Ентоні Джошуа і це правда.

Наразі всі боксери цієї вагової категорії отримали можливість заробляти. Люди не заробляли грошей, коли Володимир Кличко був чемпіоном. Деонтей Вайлдер досить довгий час був чемпіоном за версією WBC, але люди не цікавилися ним.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Хлопець прийшов і зробив чудову роботу. Він, Хірн та Sky. Вони продавали арени, влаштовуючи чудові шоу. Джошуа збирав такі арени, як Кардіфф, Уемблі та Тоттенхем.

То як ви вважаєте, він має погодитися на цей матч-реванш? Під час того бою він мав просто поганий день", – сказав Чісора в інтерв'ю Daily Mail.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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Нагадаємо, що восени минулого року Чісора бився з Усиком. Бій пройшов усі відведені 12 раундів і Олександр здобув перемогу за очками.

Усик – Чісора 31 жовтня в Лондоні
Усик – Чісора 31 жовтня в Лондоні

Нещодавно Чісора зробив гучну заяву, що Ентоні Джошуа переможе Олександра Усика і поверне чемпіонські пояси у Велику Британію

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