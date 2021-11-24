Усика розіграли із цигарками на дні народження мільярдера (відео)

На долоні знаменитого боксера показали фокус, який його неабияк потішив

Усик не встежив за цигарками / Фото: Instagram

До весняного реваншу з Ентоні Джошуа ще далеко. А тому новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик може дозволити собі розслабитися на світських заходах.

Знаменитий боксер прийшов привітати з днем народження свого друга – українського бізнесмена вірменського походження Артура Мхітаряна, спільні статки якого з батьком Нвером оцінюються в $118 млн (понад три мільярди гривень).

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При цьому урок спритності рук на вечірці Усику дав запрошений ілюзіоніст. Закуривши одночасно п'ять цигарок, фокусник їх погасив, а потім заходився всувати собі в кулак, розташований на долоні боксера.

Коли ж ілюзіоніст кулак розтиснув, цигарок там не виявилося – вони якимось чином перекочували під стіл, на штани Усику.

Побачивши це, боксер щиро розсміявся.

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Відзначимо, що Усик і сам на фокуси здатний. Тільки подивіться, що боксер виробляє з монетами.