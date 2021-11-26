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Якщо вдруге програє Усику – має завершити кар'єру: над Джошуа нависла загроза

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
26 листопада, 11:38
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Другий бій проти Олександра Усика може поставити хрест на кар'єрі Ентоні Джошуа. Такими думками поділився промоутер українця Олександр Красюк
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року, але поки не відомо, де саме.

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Проте промоутер вважає, що у разі поразки Джошуа може сміливо завершувати кар'єру.

"Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа – Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі нема за що боротися. Тому що його королівський трон буде зайнятий іншою людиною.

І його доходи, які він уже отримав, які отримає за межами рингу, дозволяють Джошуа вже піти на пенсію", – заявив Красюк в інтерв'ю sport.24tv.ua.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Красюк вважає, що у поєдинку проти Усика для Джошуа йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь та гідність його як воїна.

"Бо для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього", – додав промоутер.

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