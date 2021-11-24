Усик – ненормальний! Скандальний чемпіон звинуватив українця у безумстві

Екс-чемпіон у суперважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс захоплений фізичними даними Олександра Усика та заявив, що решті боксерів з ним не варто тягатися

Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром

Сам Шеннон Бріггс, на прізвисько Гармата, відрізняється ексцентричною поведінкою, від якої особливо діставалося Володимиру Кличку. Але коли розмова з американцем зайшла про нинішнього українського чемпіона за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика, Бріггс буквально розсипався у компліментах.

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" Усик – звір, він ненормальний. Він незвичайна людина, розумієте? Усик – непересічна особистість, тому з ним важко битися.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

З таким хлопцем можна сподіватися тільки на те, що він втратить свою хватку, перестане бути голодним, бо заробив грошей і досяг. Це єдине, що ти можеш розраховувати з таким бійцем. Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля", – цитує слова Бріггса fightnews.info.

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

Додамо, що Шеннон Бріггс був чемпіоном світу у хевівейті за версією WBO (2006—2007). Американець є рекордсменом за кількістю перемог нокаутом у першому раунді. Він переміг у першому раунді 38 суперників, з них щонайменше 7 менш ніж за 30 секунд.

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Але коли у чемпіонському бою 2010 року Бріггз зустрівся з Віталієм Кличком, українець зробив зі скандаліста "кашу".

Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Терміни проведення сутички березень – квітень наступного року.

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Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.

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