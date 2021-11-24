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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усик – ненормальний! Скандальний чемпіон звинуватив українця у безумстві

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
24 листопада, 12:09
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Екс-чемпіон у суперважкій вазі за версією WBO Шеннон Бріггс захоплений фізичними даними Олександра Усика та заявив, що решті боксерів з ним не варто тягатися
Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром
Шеннон Бріггс назвав Вуса звіром

Сам Шеннон Бріггс, на прізвисько Гармата, відрізняється ексцентричною поведінкою, від якої особливо діставалося Володимиру Кличку. Але коли розмова з американцем зайшла про нинішнього українського чемпіона за версіями WBA, WBO та IBF Олександра Усика, Бріггс буквально розсипався у компліментах.

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" Усик – звір, він ненормальний. Він незвичайна людина, розумієте? Усик – непересічна особистість, тому з ним важко битися.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

З таким хлопцем можна сподіватися тільки на те, що він втратить свою хватку, перестане бути голодним, бо заробив грошей і досяг. Це єдине, що ти можеш розраховувати з таким бійцем.

Усик тренується як звір. Я чув, що ходить на руках. Усик встає на руки і пересувається цілу годину. Він не опускається, а продовжує ходити. Це божевілля", – цитує слова Бріггса fightnews.info.

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа
Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

Додамо, що Шеннон Бріггс був чемпіоном світу у хевівейті за версією WBO (2006—2007). Американець є рекордсменом за кількістю перемог нокаутом у першому раунді. Він переміг у першому раунді 38 суперників, з них щонайменше 7 менш ніж за 30 секунд.

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Але коли у чемпіонському бою 2010 року Бріггз зустрівся з Віталієм Кличком, українець зробив зі скандаліста "кашу".

Нагадаємо, що найближчий бій Олександр Усик має провести з Ентоні Джошуа. На проведення реваншу претендують Велика Британія, Київ та Близький Схід. Терміни проведення сутички березень – квітень наступного року.

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Фаворитом реваншу букмекери називають Усика.

Дивіться яскравий поєдинок Віталія Кличка та Шеннона Бріггса

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