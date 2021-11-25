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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Офіційно: тепер ніщо не заважає Усику зустрітися з Ф'юрі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
25 листопада, 07:13
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З сьогоднішнього дня британський чемпіон світу за версією Тайсон Ф'юрі може повернутися на ринг. Боксер був усунений після поєдинку проти Деонтея Вайлдера
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу
Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик можуть зійтися на рингу / Фото: Instagram

Ф'юрі переміг Вайлдера нокаутом у 11-му раунді, але раніше двічі сам побував у нокдауні.

Читайте також: У Росії проти бою Усик – Фьюрі

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Щоб убезпечити боксера від серйозних наслідків Атлетична комісія штату Невада усунула Ф'юрі на один місяць. Вайлдер зможе повернутись на ринг 8 квітня 2022 року.

Тайсон Ф'юрі у нокдауні
Тайсон Ф'юрі у нокдауні / Фото: REUTERS

24 листопада закінчився строк усунення Ф'юрі. Тепер він може без проблем повернутися на ринг та битися з будь-яким суперником. Можливо, це буде Олександр Усік?

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Сам Ф'юрі напередодні заявив, що хоче бій із українцем і закликав Ентоні Джошуа відійти убік.

"Я б хотів, щоб Джошуа відійшов убік. У наступному бою я хочу побитися з Усиком за всі пояси, а потім Ентоні може провести поєдинок з переможцем. На цьому все, я закінчу", – сказав напередодні Тайсон Youtube-каналу Boxing Social.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

Втім, навряд чи ми побачимо поєдинок Усика та Ф'юрі найближчим часом. Українець пов'язаний контрактним зобов'язанням на реванш із Джошуа.

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Реванш Усик – Джошуа має відбутися до 25 квітня 2022 року. У грудні команди боксерів розпочнуть переговори про місце проведення бою.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося"
Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Є кілька варіантів: Велика Британія, Україна та Близький Схід. Як зізнався нещодавно промоутер Усика Олександр Красюк, Україна програє Великій Британії в плані потенційного доходу від квитків.

Швидше за все, Ф'юрі в очікуванні Усика проведе бій проти Ділліана Вайта. Але й там переговори зупинилися.

Вайт зажадав підвищеного гонорару, через що WBC позбавила його статусу офіційного претендента. Тим не менш, у команді Ф'юрі все одно готові зустрітися з ним.

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