Кличко хотів мене вбити, але лише зламав ребро! Хто перейшов дорогу братам

Чемпіон світу за версією IBF у першій важкій вазі Майріс Брієдіс розповів, що раніше працював спаринг-партнером у тренувальних таборах братів Кличків.

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"Я спарингував з Віталієм та Володимиром, коли вони ще перебували на піку. Я п'ять тижнів був з ними на зборах.

Я спочатку з Віталієм боксував і діставав його досить неприємно. Мені їхній кухар якось сказав: "Майрісе, Володимир погрожував убити тебе на спарингах".

Щоразу Володимир хотів мене просто побити. Першим викликав у ринг, поки що був свіжим. Якось затиснув у кутку рингу і дав по ребрах. Перелом. Але я вирішив нічого не казати, бо мені потрібні були гроші. Він не зрозумів, що зламав мені ребро і продовжував цілитися в голову. Що було добре для мене", – сказав Майріс Брієдіс у прямому ефірі в Instagram.