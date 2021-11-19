Для бою Усік – Ф'юрі підібрали стадіон! Це буде "Міленіум"

Захист чемпіонського поясу Тайсон Ф'юрі хоче провести у Кардіффі. Три найвірогідніші суперники Циганського барона

Усик vs Ф'юрі / Фото: Instagram

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вже визначився з місцем свого наступного бою.

Це буде Велика Британія. Кардіфф. І 75-тисячний "Міленіум".

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Хто суперник? Олександр Усик, Ділліан Уайт чи Джо Джойс. Усик хоче битися з Ф'юрі: промоутер сказав, коли буде бій.

"Ми шукаємо Тайсону найкращого суперника, – каже промоутер Боб Арум. – Очевидно, найкращим був би Усик, якщо Джошуа відмовиться від реваншу. Якщо це неможливо, тоді Уайт – це теж привабливий варіант для нас. Але якщо і з ним не вийде, то спробуємо домовитися з Джойсом".

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: REUTERS

Нагадаємо, що WBC не призначила Уайта обов'язковим претендентом. І дозволила Тайсону Фьюрі проводити вільний захист свого пояса.

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Арена "Міленіум" вже приймала круті боксерські поєдинки.

Після перемоги над Володимиром Кличком тут два свої наступні бої провів Ентоні Джошуа – проти Карлоса Такама та Джозефа Паркера.