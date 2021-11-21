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Влаштую дрібному прочуханку: Ф'юрі пригрозив переїхати Усика на фурі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
21 листопада, 15:53
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Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі готовий зустрітися з володарем титулів WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком і погрожує його нокаутувати
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі
Ф'юрі та Усик домінують в суперважкій вазі / Фото: REUTERS

Незважаючи на те, що Усику ще потрібно провести реванш з Ентоні Джошуа, для його потенційного бою проти Ф'юрі вже знайшли стадіон.

Ф'юрі впевнений, що перевершує українця за рахунок своїх габаритів і зробить з ним те саме, що він зробив з Деонтеєм Вайлдером.

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Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

"Мені без різниці, з ким битися. Я погоджуся на бій із маленьким крузером і покажу, як влаштувати дрібному хлопцеві гарну порку.

Я його переїду, наче фура, як це було з Деонтеєм Вайлдером.

Але потім я здам назад і переїду його ще раз. Ось що я з ним зроблю. Він надто маленький", – сказав Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю Youtube-каналу iFL TV.

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