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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Подвійний нокаут Кличків! 25 років першим перемогам братів (відео)

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 листопада, 12:34
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25 років тому Віталій та Володимир Кличко у Гамбурзі провели дебютні поєдинки на профі-рингу, швидко нокаутувавши своїх суперників
Володимир і Віталій Клички
Володимир і Віталій Клички / Фото: Братство Кличко

Першим на ринг Гамбурга 16 листопада 1996 вийшов Віталій Кличко. І вже на другій хвилині другого раунду він нокаутував свого суперника-товстуна – американця Тоні Бредхема.

Бредхем, правда, схопився за пах, вдаючи, ніби отримав удар нижче пояса. Але повтор показав – майбутній мер Києва вимкнув американця потраплянням у печінку.

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Слідом за Віталієм у ринг, у статусі олімпійського чемпіона Атланти-1996, вийшов Володимир Кличко і ще швидше за свого старшого брата розібрався зі своїм візаві – мексиканцем Фабіаном Мезою.

Володимир завалив суперника вже в першому раунді – Меза впав, наче замертво.

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Віталій і Володимир Кличко
Віталій і Володимир Кличко / Фото: Instagram

Згодом Віталій та Володимир Клички стали королями суперважкого дивізіону. Після завершення кар'єри старший із братів, якому зараз 50, подався в політику. Молодший же зав'язав із профі-боксом після поразки від Ентоні Джошуа 2017-го, але у свої 45 не виключає повернення до рингу.

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото: Facebook

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