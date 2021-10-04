9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Це буде легкий вечір для Джошуа: тренер російського чемпіона знає, як побити Усика

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 23:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бадді Макгірт вважає, що Ентоні Джошуа потрібно лише навчити перемагати і тоді у нього не буде проблем у другому поєдинку з Олександром Усиком
Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Відомий американський тренер Бадді Макгірт, який працював з колишнім чемпіоном світу росіянином Сергієм Ковальовим, впевнений, що Ентоні Джошуа здатний взяти реванш у Олександра Усика.

Читайте також: Усик зводив Джошуа до школт! Цікаве зізнання промоутера

Реклама

"Другий бій може скластися інакше. Це буде більш легкий вечір, якщо Джошуа навчать, як перемогти Усика.

Не можна натренувати бійця, його потрібно навчити. Ось в чому полягає різниця. Треба вчити бійців перемагати, а не тренувати їх для цього.

Джошуа потрібно об'єднувати удари, готувати атаки. Ти не влучиш у нього одним ударом, необхідно готувати наступ. Потрібно зламати замок, а потім нанести удар – так говорили бійці старої школи" , – цитує Макгірта Xsport.

Реклама

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа
Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Читайте також: Друг Путіна впевнений, що Усик програє другий бій Джошуа

Реклама

Раніше ми писали, що Притула розніс патріотизм Усика.

Усик святкує перемогу над Джошуа
Усик святкує перемогу над Джошуа / Фото: Reuters

Читайте також:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
ТОП-матчі

Фінляндія

9 жовт

19:00

Україна

3.76

3.42

2.18
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтар
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Зоря
10
22:9
20
5
Дніпро-1
10
14:12
19
6
Олександрія
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металіст 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
10
12:25
4
Показати бiльше
Пʼятниця, 15 жовтня
19:30
Субота, 16 жовтня
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти