Это будет легкий вечер для Джошуа: тренер российского чемпиона знает, как побить Усика

Известный американский тренер Бадди Макгирт, который работал с бывшим чемпионом мира россиянином Сергеем Ковалевым, уверен, что Энтони Джошуа способен взять реванш у Александра Усика.
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"Второй бой может сложиться иначе. Это будет более легкий вечер, если Джошуа научат, как победить Усика.
Нельзя натренировать бойца, его нужно научить. Вот в чем заключается разница. Надо учить бойцов побеждать, а не тренировать их для этого.
Джошуа нужно объединять удары, готовить атаки. Ты не попадешь по нему одним ударом, необходимо готовить наступление. Нужно взломать замок, а затем нанести удар – так говорили бойцы старой школы", – цитирует Макгирта Xsport.
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Ранее мы писали, что Притула разнес патриотизм Усика.
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