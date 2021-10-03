3 октября 14:00
Верес 0
Александрия 0
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Динамо - Шахтер: онлайн ❓ Отставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавце 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик – Джошуа: когда реванш и кто фаворит

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
3 октября, 16:14
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Александр Усик победил Энтони Джошуа и завоевал титулы WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе. Тем не менее, у британца есть право попытаться вернуть свои титулы в реванше. Когда же состоится второй бой?
Александр Усик победил Энтони Джошуа
Александр Усик победил Энтони Джошуа / Фото: REUTERS

В первом поединке в Лондоне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В контракте значился пункт о незамедлительном реванше в случае победы украинца. Многие фанаты, да и сам Усик, желают, чтобы этот бой прошел уже на территории украинца.

Когда состоится реванш Усик – Джошуа:

Реклама

Согласно контракту, реванш должен пройти в течение полугода после первого поединка. Промоутер Усика Александр Красюк рассказывал, что бой планируется на февраль-март следующего года. Естественно, в случае какого-нибудь форс-мажора поединок могут перенести на более поздний срок.

Усик и НСК "Олимпийский"
Усик и НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

Где пройдет реванш:

Принять повторный бой Усика и Джошуа желают многие страны, даже в Украине. Сам Усик хотел бы драться на "Олимпийском" в Киеве, такую же идею высказал Виталий Кличко.

Реклама

Читайте также: "Нужно понять, где больше денег": Хирн ошарашил заявлением о месте реванша Усик – Джошуа

Однако большая вероятность, что бой пройдет где-то на Ближнем востоке. Сразу после первого поединка появились слухи, что второй бой проведут в Саудовской Аравии.

/ Фото: Reuters

Реклама

У промоутера Джошуа Эдди Хирна уже налажены контакты с шейхами, ведь именно в Саудовской Аравии Джошуа проводил второй бой с Энди Руисом и тогда одержал победу. Бой на Ближнем востоке будет наиболее выгодным с финансовой точки зрения.

Кто фаворит в реванше:

Если в первом поединке букмекеры отдавали предпочтение на тот момент еще действующему чемпиону мира Энтони Джошуа, то в реванше в роли фаворита уже выступает Александр Усик.

Правда, котировки на бой Усик – Джошуа принимает пока только одна букмекерская контора. Котировки следующие:

  • Победа Усика – 1.44
  • Ничья – 17.00
  • Победа Джошуа – 2.75

Читайте также: Он не научится боксировать за 4-5 месяцев: в команде Усика уже списывают Джошуа в реванше

Усик с чемпионскими поясами
Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Динамо

Сегодня

19:30

Шахтер

2.90

3.20

2.42

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтер
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Днепр-1
10
14:12
19
5
Александрия
10
10:7
18
6
Заря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Верес
10
9:12
12
9
Рух
10
8:12
11
10
Колос
9
7:14
11
11
Металлист 1925
9
8:13
10
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Воскресенье, 3 октября
0:0
Смотри на:
17:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять