Усик – Джошуа: когда реванш и кто фаворит

В первом поединке в Лондоне Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
В контракте значился пункт о незамедлительном реванше в случае победы украинца. Многие фанаты, да и сам Усик, желают, чтобы этот бой прошел уже на территории украинца.
Когда состоится реванш Усик – Джошуа:
Согласно контракту, реванш должен пройти в течение полугода после первого поединка. Промоутер Усика Александр Красюк рассказывал, что бой планируется на февраль-март следующего года. Естественно, в случае какого-нибудь форс-мажора поединок могут перенести на более поздний срок.
Где пройдет реванш:
Принять повторный бой Усика и Джошуа желают многие страны, даже в Украине. Сам Усик хотел бы драться на "Олимпийском" в Киеве, такую же идею высказал Виталий Кличко.
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Однако большая вероятность, что бой пройдет где-то на Ближнем востоке. Сразу после первого поединка появились слухи, что второй бой проведут в Саудовской Аравии.
У промоутера Джошуа Эдди Хирна уже налажены контакты с шейхами, ведь именно в Саудовской Аравии Джошуа проводил второй бой с Энди Руисом и тогда одержал победу. Бой на Ближнем востоке будет наиболее выгодным с финансовой точки зрения.
Кто фаворит в реванше:
Если в первом поединке букмекеры отдавали предпочтение на тот момент еще действующему чемпиону мира Энтони Джошуа, то в реванше в роли фаворита уже выступает Александр Усик.
Правда, котировки на бой Усик – Джошуа принимает пока только одна букмекерская контора. Котировки следующие:
- Победа Усика – 1.44
- Ничья – 17.00
- Победа Джошуа – 2.75
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