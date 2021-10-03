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Усик против Фьюри: промоутер Ломаченко объяснил, почему украинцу не видать победы

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
3 октября, 00:24
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Боб Арум уверен, что Александр Усик выиграет 10 из 10 поединков против Энтони Джошуа, но вот с Тайсоном Фьюри украинец уже не совладает
Фьюри vs Усик
Фьюри vs Усик / Фото: Reuters

Глава промоутерской компании Top Rank, среди клиентов которой Тайсон Фьюри и Василий Ломаченко, дал свой прогноз на реванш Александра Усика и Энтони Джошуа, который может состояться в феврале-марте.

Читайте также: Таки в Киеве? Кличко сделал заявление о реванше Усика с Джошуа

"Джошуа может победить Усика только по счастливой случайности, – приводит слова Боба Арума WorldBoxingNews. – А так... Усик одолеет Джошуа десять раз из десяти. Александр намного лучше боксер. А Джошуа на самом деле даже не знает, как драться с левшой".

"С Фьюри, вне всякого сомнения, Усик не смог бы сделать то же самое, что с Джошуа. Во-первых, Тайсон – очень хороший боксер. Во-вторых, разница в габаритах между ними – просто огромная".

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Если бы не реванш Усика с Джошуа, мы бы могли перейти к поединку с Александром сразу после завершения трилогии с Уайлдером (третий бой состоится 9 октября). Это было бы интересное противостояние. Возможно, в будущем бой Усик – Фьюри и состоится, но, опять же, не вижу я у Усика боеприпасов, необходимых для победы над Фьюри", – подытожил промоутер последнего Боб Арум.

Усик и Фьюри
Усик и Фьюри / Фото: Reuters

Александр Усик и Боб Арум
Александр Усик и Боб Арум / Фото: Twitter

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Между тем первый тренер украинца Сергей Лапин утверждает, что Усик справится и с Фьюри – нужно только устранить недочеты в ближнем бою.

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