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Усик проти Ф'юрі: промоутер Ломаченка пояснив, чому українцеві не бачити перемоги

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 00:24
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Боб Арум переконаний, що Олександр Усик виграє 10 із 10 поєдинків проти Ентоні Джошуа, але ось із Тайсоном Ф'юрі українець вже не впорається
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

Глава промоутерської компанії Top Rank, серед клієнтів якої Тайсон Ф'юрі і Василь Ломаченко, дав свій прогноз на реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа, який може відбутися в лютому-березні.

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"Джошуа може перемогти Усика тільки завдяки щасливому випадку, – наводить слова Боба Арума WorldBoxingNews. – А так ... Усик здолає Джошуа десять разів із десяти. Олександр значно кращий боксер. А Джошуа насправді навіть не знає, як битися з шульгою".

"Із Ф'юрі, поза всяким сумнівом, Усик не зміг би зробити те ж саме, що із Джошуа. По-перше, Тайсон – дуже хороший боксер. По-друге, різниця в габаритах між ними – просто величезна".

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Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Якби не реванш Усика з Джошуа, ми б могли перейти до поєдинку з Олександром відразу після завершення трилогії з Вайлдером (третій бій відбудеться 9 жовтня). Це було б цікаве протистояння. Можливо, в майбутньому бій Усик – Ф'юрі і відбудеться, але, знову ж, не бачу я в Усика боєприпасів, необхідних для перемоги над Ф'юрі", – підсумував промоутер останнього Боб Арум.

Усик і Ф'юрі
Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Олександр Усик і Боб Арум
Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

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Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін стверджує, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.

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