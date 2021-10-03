Усик проти Ф'юрі: промоутер Ломаченка пояснив, чому українцеві не бачити перемоги

Боб Арум переконаний, що Олександр Усик виграє 10 із 10 поєдинків проти Ентоні Джошуа, але ось із Тайсоном Ф'юрі українець вже не впорається

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters

Глава промоутерської компанії Top Rank, серед клієнтів якої Тайсон Ф'юрі і Василь Ломаченко, дав свій прогноз на реванш Олександра Усика і Ентоні Джошуа, який може відбутися в лютому-березні.

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"Джошуа може перемогти Усика тільки завдяки щасливому випадку, – наводить слова Боба Арума WorldBoxingNews. – А так ... Усик здолає Джошуа десять разів із десяти. Олександр значно кращий боксер. А Джошуа насправді навіть не знає, як битися з шульгою".

"Із Ф'юрі, поза всяким сумнівом, Усик не зміг би зробити те ж саме, що із Джошуа. По-перше, Тайсон – дуже хороший боксер. По-друге, різниця в габаритах між ними – просто величезна".

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Усик vs Джошуа / Фото: Getty Images

"Якби не реванш Усика з Джошуа, ми б могли перейти до поєдинку з Олександром відразу після завершення трилогії з Вайлдером (третій бій відбудеться 9 жовтня). Це було б цікаве протистояння. Можливо, в майбутньому бій Усик – Ф'юрі і відбудеться, але, знову ж, не бачу я в Усика боєприпасів, необхідних для перемоги над Ф'юрі", – підсумував промоутер останнього Боб Арум.

Усик і Ф'юрі / Фото: Reuters

Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

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Тим часом перший тренер українця Сергій Лапін стверджує, що Усик впорається і з Ф'юрі – потрібно тільки усунути недоліки в ближньому бою.