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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

"Він перехитрить будь-кого": Усика возвеличив американець, який продався Путіну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 жовтня, 18:49
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Рой Джонс вражений боксерським інтелектом Олександра Усика – але чи варто пишатися похвалою від такого персонажа?
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Знаменитий американський боксер з російським паспортом Рой Джонс заявив, що він не сумнівався в перемозі Олександра Усика над Ентоні Джошуа.

"Я давно спостерігаю за Усиком, тому знав, що він переможе в бою з Джошуа. Українець досить розумний, щоб перехитрити будь-якого суперника"

"Усик перехитрив весь перший важкий дивізіон і домінував там. Я своїми очима спостерігав за цим, тому знав, що Джошуа не зможе перемогти його, якщо дозволить Усику зайти далі п'ятого раунду"

"Усик занадто розумний, він занадто багато знає. Його IQ неймовірний. Після п'ятого раунду ти не зможеш його побити, бо він чудовий боксер. Захоплююся його розумом", – наводить слова 52-річного Роя Джонса Boxingnews24

Усик з чемпіонськими поясами
Усик з чемпіонськими поясами / Фото: Reuters

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Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Рой Джонс – срібний призер Олімпіади-1988, був чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях, від середнього до суперважкого дивізіону, а в напівважкій вазі був абсолютним чемпіоном.

А ще він запам'ятався тим, що в 2015 році продався Росії і випросив у Путіна російський паспорт для "полегшення ведення бізнесу та покращення відносин із США".

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Бізнес він, до речі, хотів відкривати в окупованому Росією Криму. У відповідь Росія погасила податкові борги боксера в США в розмірі 3 млн доларів.

Джонс хвалив президента Росії і зустрічався з ним у Севастополі, через це був включений до базу "Миротворця". Пізніше Джонс гостював у Чечні на запрошення Рамзана Кадирова.

"Кажуть, що наші країни – головні вороги, але це не так. Чому росіяни так люблять і поважають мене? 95% жителів Росії знають, хто я такий, а я американець.

Хіба вони ненавидять нас? Ні, але якщо слухати пропаганду, то можна заприсягтися, що всі нібито хочуть нас убити", – розповідав якось в інтерв'ю Рой Джонс.

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Додамо, що після перемоги Усика над Джошуа Василь Ломаченко обіймався з Роєм Джонсом, заявивши, що для нього це була честь.

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