"Усик обламав Джошуа!" Тайсон різко змінив думку про українця

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон по-новому оцінив сенсаційну перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа в поєдинку тижневої давнини в Лондоні.
"Усик був дуже швидким. Він зробив Джошуа. Його швидкість найбільше шокувала Ентоні. Джеб Усика обламав Ентоні"
"Однак Джошуа досі вчиться. Він ще дитина"
"Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про цей їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були до цього"
"Усик перевернув гру. Я хочу побачити, як він б'ється з іншими хлопцями. Я хочу подивитися його бої з Вайлдером і Енді Руїсом. Ці хлопці досвідченіші за Джошуа", – наводить слова Майка Тайсона Fightnews із посиланням на ESNEWS.
Раніше Майк Тайсон стверджував, що його не вразив ні Джошуа, ні Усик. "Мабуть, у обох був поганий день. Невже після такого їхнього виступу ви вважаєте, що хто-небудь із них міг би побити мене на моєму піку?" – іронізував 55-річний Майк Тайсон у себе в Twitter.
Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера британця, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.
Хоча Віталій Кличко запевняє, що реванш Усик – Джошуа може відбутися і в Києві.
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