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"Усик обламав Джошуа!" Тайсон різко змінив думку про українця

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 22:58
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Відразу після перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа "Залізний Майк" посміявся над обома, але за деякий час все-таки віддав належне майстерності переможця
Олександр Усик і Майк Тайсон
Олександр Усик і Майк Тайсон / Фото: Reuters

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон по-новому оцінив сенсаційну перемогу Олександра Усика над Ентоні Джошуа в поєдинку тижневої давнини в Лондоні.

"Усик був дуже швидким. Він зробив Джошуа. Його швидкість найбільше шокувала Ентоні. Джеб Усика обламав Ентоні"

"Однак Джошуа досі вчиться. Він ще дитина"

"Нехай Ентоні і дворазовий чемпіон світу, але він ще дитина. Я говорю тільки про цей їхній поєдинок. Я не кажу про бої, які були до цього"

"Усик перевернув гру. Я хочу побачити, як він б'ється з іншими хлопцями. Я хочу подивитися його бої з Вайлдером і Енді Руїсом. Ці хлопці досвідченіші за Джошуа", – наводить слова Майка Тайсона Fightnews із посиланням на ESNEWS.

Усик переміг Джошуа
Усик переміг Джошуа / Фото: Getty Images

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Усик і Тайсон
Усик і Тайсон / Фото: Reuters, matchroomboxing

Раніше Майк Тайсон стверджував, що його не вразив ні Джошуа, ні Усик. "Мабуть, у обох був поганий день. Невже після такого їхнього виступу ви вважаєте, що хто-небудь із них міг би побити мене на моєму піку?" – іронізував 55-річний Майк Тайсон у себе в Twitter.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера британця, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

Хоча Віталій Кличко запевняє, що реванш Усик – Джошуа може відбутися і в Києві.

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