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Кличко не хоче бути тренером Усика: є дві причини

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 жовтня, 23:37
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Мер Києва, вічний чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Віталій Кличко негативно відреагував на перспективу співпраці з Олександром Усиком у статусі наставника
Віталій Кличко і Олександр Усик
Віталій Кличко і Олександр Усик / Фото: Facebook

Віталій Кличко підтримував Олександра Усика в Лондоні, де той сенсаційно здолав Ентоні Джошуа в бою за пояси WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Однак, за словами мера Києва, про тандем Усик-боксер – Кличко-тренер уболівальникам і думати не варто.

ПРИЧИНА №1 – НЕМА ЧАСУ

"Бокс залишається в моєму серці. Старший син, йому вже 21, у мене запитує: "Тато, врешті-решт, можеш мені показати що-небудь, допомогти?" Я попрацював з ним тренером, не міг йому відмовити"

"Це благородна місія – бути тренером. Але у мене на себе немає часу", – розповів Віталій Кличко під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі Україна

"Утім, я обіцяв, що Усик стане чемпіоном світу. І ми як промоутери (Усик на контракті з компанією братів Кличків K2 Promotions) зробили для цього все. Хоча це заслуга переважно Олександра..."

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Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні
Кличко і Шевченко з Усиком у Лондоні / Фото: Instagram

ПРИЧИНА №2 – НЕМА СЕНСУ

"Щоб я тренував Усика або дав йому майстер-клас? У Усика є команда. Зараз вкрай важливо не ламати конструкцію, яка привела його до успіху. Якщо все працює, міняти нічого не потрібно. Переконаний, команда, яка привела його до цього успіху, приведе його до успіху і в реванші", – додав Віталій Кличко.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа планується на лютий-березень. За словами промоутера британця, Едді Гірна, повторний поєдинок суперників теж, найвірогідніше, прийме Велика Британія.

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Хоча Віталій Кличко запевняє, що реванш Усик – Джошуа може відбутися і в Києві.

Поки ж Кличко-старший подарував Усику унікальний пояс.

Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Кличко подарував Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

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