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Кличко не хочет быть тренером Усика: есть две причины

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 октября, 23:37
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Мэр Киева, вечный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко отрицательно отреагировал на перспективу сотрудничества с Александром Усиком в качестве наставника
Виталий Кличко и Александр Усик
Виталий Кличко и Александр Усик / Фото: Facebook

Виталий Кличко поддерживал Александра Усика в Лондоне, где тот сенсационно одолел Энтони Джошуа в бою за пояса WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Однако, по словам мэра Киева, о тандеме Усик-боксер – Кличко-тренер болельщикам и думать не стоит.

ПРИЧИНА №1 – НЕТ ВРЕМЕНИ

"Бокс остается в моем сердце. Старший сын, ему уже 21, у меня спрашивает: "Папа, в конце концов, можешь мне показать что-нибудь, помочь?" Я поработал с ним тренером, не мог ему отказать"

"Это благородная миссия – быть тренером. Но у меня на себя нет времени", - поведал Виталий Кличко в ходе программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина

"Впрочем, я обещал, что Усик станет чемпионом мира. И мы как промоутеры (Усик на контракте с компанией братьев Кличко K2 Promotions) сделали для этого все. Хотя это заслуга преимущественно Александра..."

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Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне
Кличко и Шевченко с Усиком в Лондоне / Фото: Instagram

ПРИЧИНА №2 – НЕТ СМЫСЛА

"Чтобы я тренировал Усика или дал ему мастер-класс? У Усика есть команда. Сейчас крайне важно не ломать конструкцию, которая привела его к успеху. Если все работает, менять ничего не нужно. Уверен, команда, которая привела его к этому успеху, приведет его к успеху и в реванше", – добавил Виталий Кличко.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера британца, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

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Хотя Виталий Кличко уверяет, что реванш Усик – Джошуа может состояться и в Киеве.

Пока же Кличко-старший подарил Усику уникальный пояс.

Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org

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