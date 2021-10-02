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"Усик обломал Джошуа!" Тайсон резко изменил мнение об украинце

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 октября, 22:58
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Сразу после победы Александра Усика над Энтони Джошуа "Железный Майк" посмеялся над обоими, но спустя время все-таки отдал должное мастерству победителя
Александр Усик и Майк Тайсон
Александр Усик и Майк Тайсон / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон по-новому оценил сенсационную победу Александра Усика над Энтони Джошуа в поединке недельной давности в Лондоне.

"Усик был очень быстрым. Он сделал Джошуа. Его скорость больше всего шокировала Энтони. Джеб Усика обломал Энтони"

"Однако Джошуа все еще учится. Он еще ребенок"

"Пусть Энтони и двукратный чемпион мира, но он еще ребенок. Я говорю только об этом их поединке. Я не говорю о боях, которые были до этого"

"Усик перевернул игру. Я хочу увидеть, как он дерется с другими парнями. Я хочу посмотреть его бои с Уайлдером и Энди Руисом. Эти парни опытнее, чем Джошуа", – приводит слова Майка Тайсона Fightnews со ссылкой на ESNEWS.

Усик победил Джошуа
Усик победил Джошуа / Фото: Getty Images

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Усик и Тайсон
Усик и Тайсон / Фото: Reuters, matchroomboxing

Ранее Майк Тайсон утверждал, что его не впечатлил ни Джошуа, ни Усик. "Видимо, у обоих был плохой день. Неужели после такого их выступления вы считаете, что кто-нибудь из них мог бы побить меня на моем пике?" – иронизировал 55-летний Майк Тайсон у себя в Twitter.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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Напомним, реванш Усик – Джошуа планируется на февраль-март. По словам промоутера британца, Эдди Хирна, повторный поединок соперников тоже, скорее всего, примет Великобритания.

Хотя Виталий Кличко уверяет, что реванш Усик – Джошуа может состояться и в Киеве.

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