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Екстренер Кличка озвучив головну помилку Коммі у бою з Ломаченком

Олег Люлька Олег Люлька Редактор Спорт Сьогодні
14 грудня, 09:37
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На думку Сергія Городнічова, Річард Коммі прирік себе на поразку, вирішивши битися з Василем Ломаченком на передній нозі
Екстренера Кличко вважає, что Коммі прорахувався з ногою
Екстренера Кличко вважає, что Коммі прорахувався з ногою / Фото: Колаж: Сьогодні

Річард Коммі заслужив чимало компліментів за те, що зумів протриматися всі 12 раундів проти Василя Ломаченка.

Однак тактика на цей бій африканцем на прізвисько Термінатор була обрана помилкова, що зробило поразку ганця неминучою.

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Таку думка на своєму каналі у YouTube висловив колишній тренер Володимира Кличка Сергій Городнічов.

"Коммі, звісно, боксер непоганий, але за рівнем на голову нижчий за Васю. Незрозуміло, чому він обрав тактику сісти на передню ногу і зігнутися. Це наблизило його до Ломаченка, бо дистанція була скорочена. Ці 15-20 сантиметрів зіграли велику роль на користь Василя", – наголосив Городнічов.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі
Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

"Коммі довгих ударів не завдавав, щось там махав, плече не працювало, корпус взагалі не працював, завдавав ударів передпліччям, тягнув задню ногу, був розгублений, не сконцентрований. Не знаю, чого він хотів досягти".

Ломаченко переміг Коммі
Ломаченко переміг Коммі / Фото: Getty Images

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"На рингу видно було лише Василя з його шикарною технікою та швидкістю. Йому респект", – додав Сергій Городнічов.

Городничев і Кличко
Городничев і Кличко / Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше експідопічний Городнічова Володимир Кличко розкритикував Ломаченка за те, що той після перемоги над Коммі проігнорував український прапор, укутавшись прапором свого рідного міста Аккермана (Білгород-Дністровського).

"Що за чортівня?" – обурився Кличко.

Кличко в шоці від вчинку Ломаченка
Кличко в шоці від вчинку Ломаченка

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