Экс-тренер Кличко озвучил главную ошибку Комми в бою с Ломаченко

По мнению Сергея Городничева, Ричард Комми обрек себя на поражение, решив драться с Василием Ломаченко на передней ноге

Экс-тренер Кличко считает, что Комми просчитался с ногой / Фото: Коллаж: Сегодня

Ричард Комми заслужил немало комплиментов за то, что сумел продержаться все 12 раундов против Василия Ломаченко.

Однако тактика на этот бой африканцем по прозвищу Терминатор была выбрана ошибочная, что сделало поражение ганца неизбежным.

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Такое мнение на своем канале в YouTube высказал бывший тренер Владимира Кличко Сергей Городничев.

"Комми, конечно, боксер неплохой, но по уровню на голову ниже Васи. Непонятно, почему он выбрал тактику сесть на переднюю ногу и согнуться. Это приблизило его к Ломаченко, потому что дистанция была сокращена. Эти 15-20 сантиметров сыграли большую роль в пользу Василия", – отметил Городничев.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

"Комми длинных ударов не наносил, что-то там махал, плечо не работало, корпус вообще не работал, наносил удары предплечьем, тянул заднюю ногу, был растерянным, не сконцентрированным. Не знаю, чего он хотел добиться".

Ломаченко победил Комми / Фото: Getty Images

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"На ринге видно было только Василия с его шикарной техникой и скоростью. Ему респект", – добавил Сергей Городничев.

Городничев и Кличко / Фото: Instagram

Напомним, ранее экс-подопечный Городничева Владимир Кличко раскритиковал Ломаченко за то, что тот после победы над Комми проигнорировал украинский флаг, укутавшись флагом своего родного города Аккермана (Белгород-Днестровского).

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