Ломаченко воспел российский садист

Россиянина Сергея Ковалева, погрязшего в допинговых и уголовных скандалах, американские журналисты поймали на выходе с арены "Мэдисон-сквер-гарден" после боя Василий Ломаченко – Ричард Комми

Ковалев назвал бокс Ломаченко идеальным / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, находившийся среди зрителей боя Василий Ломаченко – Ричард Комми в Нью-Йорке, воспел украинца после его победы над Терминатором из Ганы.

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Ломаченко vs Комми / Фото: Getty Images

"Очень хорошее выступление Ломаченко, идеальное. Готов ли он к Камбососу? Он готов к любому сопернику. Ломаченко – лучший в легком весе и даже дивизион выше", – сказал Ковалев каналу AB BOXING NEWS

Напомним, одолев единогласным решением судей Комми, Ломаченко стал неофициальным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом. Но нужно еще, чтобы сам австралиец согласился подраться с Василием.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Коллаж: Сегодня

Что касается восхищенного Василием Ломаченко Сергея Ковалева, то россиянин никак не может вернуться в ринг после того, как два года назад проиграл нокаутом Саулю Альваресу. Виной тому проваленные допинг-тесты.

Сауль Альварес нокаутировал Ковалева / Фото: Reuters

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Да и не до бокса было в последнее время Ковалеву, прослывшему в США настоящим садистом. В октябре 2020 года россиянин был осужден в Калифорнии на три года условно за избиение американки, отказавшей ему в сексе. Это стоило ей сотрясения мозга, сломанного носа и смещения шейного диска.