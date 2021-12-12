Усик подкрался к Фьюри незаметно: британец приложился к уху украинца

Потенциальные соперники по бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе впервые столкнулись лицом к лицу – Фьюри уже начал давить на Усика

Усик и Фьюри - лицом к лицу в Нью-Йорке / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились новые подробности первой встречи Александра Усика с Тайсоном Фьюри, состоявшейся у ринга "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, где Василий Ломаченко одолел Ричарда Комми единогласным решением судей.

Напомним, Усик прибыл в США поддержать своего друга и кума Ломаченко, а Фьюри приехал поздравить промоутера Боба Арума с 90-летием.

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Когда Фьюри, приобняв Арума за плечо, позировал фотографам, сзади к Цыганскому королю подкрался Усик и встал в позу бодибилдера, похваставшись своими бицепсами.

Затем Усик отошел назад, а Фьюри резко развернулся и направился к украинцу.

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В этот момент, казалось, могло произойти все что угодно – вплоть до потасовки. Что ни говори, а Цыганский король – мастер подогревать интерес к своим боям. Неужто с Тайсона или с Александра сейчас слетят очки?

Но нет – будущие потенциальные соперники по-доброму потрясли друг друга, стукнувшись как старые приятели плечом к плечу.

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При этом Фьюри уже успел начать психологическую атаку на Усика – британец в разговоре с украинцем подчеркнул свое преимущество в росте, рукой показав тому, что он на голову выше (206 см против 191 см), и Александр, лишь встав на цыпочки, сможет к нему дотянуться.

Затем Фьюри прижался к Усику и долго шептал ему что-то на ухо.

В итоге, Усик похлопал Фьюри по правому плечу, Фьюри Усика – по левому, и они разошлись.

Интересно, что позже, уже за спиной у Усика, отвечая на вопрос журналиста, что же Фьюри сказал украинцу, Тайсон вульгарно пропел:

"Усик о####т мои яйц-а-а-а"

Возможно, уже весной Усик кулаками накажет Фьюри за такое оскорбление. Правда, для этого нужно, чтобы согласились отойти в сторонку их обязательные соперники – Энтони Джошуа в случае с украинцем и Диллиан Уайт в ситуации с Цыганским королем.

Усик уже заявил, что хотел бы встретиться весной не с Джошуа, а с Фьюри, и одолеть того красиво.