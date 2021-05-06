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Побоище в Нью-Йорке: хоккеисты устроили самую мощную драку в истории

6 мая, 09:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В матче НХЛ за первый период хоккеисты Рейнджерс и Вашингтона заработали 100 минут штрафа, драться игроки начали уже на первой секунде встречи

/ Фото: Getty Images

Матч Национальной хоккейной лиги между Рейнджерс и Вашингтоном превратился в побоище. Игроки начали драться сразу со стартовым свистком. Причина была.

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В предыдущем поединке этих команд игрок Вашингтона Том Уилсон по очереди избил Павла Бучневича и Артемия Панарина. Так что игроки Рейнджерс решили мстить.

Первая драка произошла сразу после вбрасывания. А в стартовые пять минут произошло шесть драк – впервые в истории НХЛ. За первый период хоккеисты заработали 100 минут штрафа! Что касается результата игры, то Вашингтон выиграл – 4:2.

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