Побоище в Нью-Йорке: хоккеисты устроили самую мощную драку в истории

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Матч Национальной хоккейной лиги между Рейнджерс и Вашингтоном превратился в побоище. Игроки начали драться сразу со стартовым свистком. Причина была.
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В предыдущем поединке этих команд игрок Вашингтона Том Уилсон по очереди избил Павла Бучневича и Артемия Панарина. Так что игроки Рейнджерс решили мстить.
Первая драка произошла сразу после вбрасывания. А в стартовые пять минут произошло шесть драк – впервые в истории НХЛ. За первый период хоккеисты заработали 100 минут штрафа! Что касается результата игры, то Вашингтон выиграл – 4:2.
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