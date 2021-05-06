Побоїще в Нью-Йорку: хокеїсти влаштували найпотужнішу бійку в історії

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Матч Національної хокейної ліги між Рейнджерс і Вашингтоном перетворився на побоїще. Гравці почали битися відразу зі стартовим свистком. Причина була.
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У попередньому поєдинку цих команд гравець Вашингтона Том Уілсон по черзі побив Павла Бучневіча і Артемія Панаріна. Так що гравці Рейнджерс вирішили мстити.
Перша бійка сталася відразу після вкидання. А в стартові п'ять хвилин сталося шість бійок – вперше в історії НХЛ. За перший період хокеїсти заробили 100 хвилин штрафу! Що стосується результату гри, то Вашингтон виграв – 4:2.
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