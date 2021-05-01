Украинцу во время матча перерезали горло: одиннадцать зрителей упали в обморок

Сегодня 60 лет празднует бывший голкипер НХЛ канадец Клинт Маларчук по прозвищу Родившийся в рубашке. Хоккеисту украинского происхождения как минимум трижды очень повезло в жизни.

Лезвием по вене

22 марта 1989 года Баффало встречался с Сент-Луисом. По ходу матча в сутолоке возле ворот Стив Таттл упал и случайно лезвием конька попал в горло Маларчука чуть ниже вратарской маски, перерезав яремную вену. Кровь хлынула на лед.

По словам очевидцев, зрелище было настолько жутким, что одиннадцать зрителей упали в обморок, а у двоих случился сердечный приступ.

Маларчук с помощью тренера Баффало по физподготовке Джима Пиццутелли покинул лед. Тот просто рукой пережал вену и остановил кровотечение.

Как вспоминал потом вратарь у него была одна мысль в тот момент:

"Я знаю, что человек, которому перерезали горло, может прожить минуты три, не больше. Все, что я хотел – уйти со льда. Моя мать смотрела матч по телевизору, и я не хотел, чтобы она увидела, как я умираю".

В ожидании скорой помощи Клинт попросил менеджера клуба вызвать священника и передать прощальные слова матери.

Но несмотря на страшную травму, вратарь все-таки выжил. Хоккеист потерял полтора литра крови, ему наложили более 300 швов и выписали уже через два дня из больницы.

Как потом сказали врачи, Маларчука спасли только три фактора:

Если бы лезвие прошло на 3 миллиметра выше, хоккеист не успел бы добраться до раздевалки и умер бы через две минуты от потери крови.

Если бы это произошло в другом периоде, когда ворота Маларчука находились бы на противоположной стороне площадки, он не успел бы добраться даже до выхода с площадки и умер от потери крови.

Если бы на месте Пиццутелли оказался не такой опытный специалист, Маларчук умер бы в раздевалке. Пиццутелли, ветеран Вьетнамской войны, неоднократно сталкивался с похожими ранениями и действовал совершенно правильно, остановив кровотечение и позволив вратарю дождаться реанимобиля.

После этого инцидента НХЛ утвердила новое правило: все вратари обязаны носить защитные воротники для шеи во избежание подобных травм.

Клиническая смерть

После жуткой травмы Клинта мучали кошмары. Он впал в депрессию. Качество его игры снизилось. В январе 1992 года Маланчук заболел. Дома на больничном он собирался посмотреть Супербоул, где играл Баффало Биллс. Клинт принял лекарство от простуды, успокоительное и по ходу матча выпил пять литров пива. В результате хоккеист потерял сознание и был отправлен в больницу, где врачи констатировали клиническую смерть. Но он снова выжил.

Пуля в подбородок

В 1997 году Клинт завершил карьеру, выучился на ветеринара и вместе с женой стал разводить страусов.

А 7 октября 2008 Маларчук отправился на охоту на кроликов. Его нашли истекающим кровью. Пуля пробила подбородок и вылетела через рот. Сначала говорили, что это был несчастный случай. Но через десять лет Клинт признался, что это была попытка самоубийства. Как вы поняли, он снова обманул смерть.

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